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بعد تصعيد في القدس وغزة.. نتنياهو يعلن الاستعداد لكل السيناريوهات

بعد أيام من التصعيد الإسرائيلي غير المبرر في قطاع غزة ومدينة القدس، اعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد اجتماعه بقادة الأجهزة الأمنية، أنه مستعد لكل السيناريوهات،