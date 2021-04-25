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بسبب كورونا..حفل الأوسكار بدون جمهور وبمحطة قطارات

فرضت جائحة كورونا نفسها بقوة على التحضير لحفل جوائز الأوسكار بنسخته الـ93، حيث تقرر إجراء الحفل بدون جمهور، وسيقتصر الحضور على المرشَّحين للجوائز، كما سيقام الحفل في محطة قطارات جرى تصميمها بشكل فني م