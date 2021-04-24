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نازحو غرب دارفور يطالبون السلطات بتوفير الحماية والمأوى لهم

آلاف النازحين من أبناء مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور السودانية طالبوا السلطات بتوفير الحماية والمأوى الدائم لهم. يأتي هذا بعد فقدان هؤلاء منازلهم وممتلكاتهم نتيجة الاشتباكات القبلية.