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ملف الفساد في الأملاك البحرية العامة بلبنان

يعتبر ملف الأملاك البحرية العامة في لبنان من أبرز القضايا المرتبطة بشبهات الفساد، مما تسبب في خسارة الدولة مليارات الدولارات. وبحسب منظمات مكافحة الفساد، فإن هناك تلكؤاً رسميا في معالجة الملف.