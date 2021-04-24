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مساهمات الأقليات العرقية في مناهج بعض المدارس في إنجلترا

اعتمدت مئات المدارس في إنجلترا نهجا جديدا في مادة التاريخ صاغه مجموعة من المدرسين والمجالس المحلية، يبرز مساهمات الأقليات العرقية في المجتمع البريطاني.