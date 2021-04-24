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مساع لخفض نسبة النيكوتين في السجائر

تسعى السلطات الأميركية لإرغام شركات التبغ على تخفيض نسبة النيكوتين في السجائر للحد من الإدمان. خفض نسب النيكوتين ومنع التدخين في الأماكن العامة.. كيف تنجح دول في قتل ظاهرة التدخين على أراضيها؟