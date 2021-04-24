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26:53

ما وراء الخبر.. ما مصلحة نتنياهو بالتصعيد في غزة والقدس؟

تساءل برنامج “ما وراء الخبر” بحلقته في تاريخ (2021/4/24) عن الأسباب التي دفعت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو للتصعيد بالوقت الراهن مع الفلسطينيين في قطاع غزة ومدينة القدس،
24/4/2021
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