search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
aj-logo
26:53
ما وراء الخبر.. ما مصلحة نتنياهو بالتصعيد في غزة والقدس؟
تساءل برنامج “ما وراء الخبر” بحلقته في تاريخ (2021/4/24) عن الأسباب التي دفعت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو للتصعيد بالوقت الراهن مع الفلسطينيين في قطاع غزة ومدينة القدس،
24/4/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
ما وراء الخبر- نتنياهو يؤكد استمرار العمليات ضد إيران.. كيف سترد واشنطن؟
play
26:56
الشريعة والحياة في رمضان- محمد الصغير: الحاكم العادل لا يخشى العلماء بل يقربهم منه
play
45:20
نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/4/21)
play
22:44
الشريعة والحياة في رمضان- محمد ولد الددو: ميز الله الإنسان بالعلم وميز العلماء بما يحملونه عن باقي البشر
play
49:46
مقاطع حول هذه القصة
ما وراء الخبر- نتنياهو يؤكد استمرار العمليات ضد إيران.. كيف سترد واشنطن؟
play
26:56
الشريعة والحياة في رمضان- محمد الصغير: الحاكم العادل لا يخشى العلماء بل يقربهم منه
play
45:20
نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/4/21)
play
22:44
الشريعة والحياة في رمضان- محمد ولد الددو: ميز الله الإنسان بالعلم وميز العلماء بما يحملونه عن باقي البشر
play
49:46
المزيد من حوارية
لماذا يسعى نتنياهو للتصعيد في القدس وقطاع غزة؟
اللبنانيون غاضبون من دولتهم بعد ضبط السعودية رمانا لبنانيا محشوا بالمخدرات
تحدث عن أهمية الإنفاق في سبيل الله.. هل على البتكوين زكاة؟ القره داغي يجيبك
هل تساهم إدانة المتهم بقتل فلويد في إصلاح الشرطة الأميركية؟
الأكثر قراءة
قبل إلقائها في سلة المهملات.. تعرف على فوائد أكياس الشاي المستعملة
ماذا يحدث لجسم الصائم عند تناول لحم البقر ولحم الخروف؟
أنقرة خارج “إف-35″ وبايدن يعترف بـ”إبادة الأرمن”.. العلاقات التركية الأميركية نحو مزيد من الانحدار
للاستمتاع بتجربة طهي طعام صحي.. تجنبي 10 أخطاء عند استخدام المقلاة الهوائية