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ما وراء الخبر.. ما مصلحة نتنياهو بالتصعيد في غزة والقدس؟

تساءل برنامج “ما وراء الخبر” بحلقته في تاريخ (2021/4/24) عن الأسباب التي دفعت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو للتصعيد بالوقت الراهن مع الفلسطينيين في قطاع غزة ومدينة القدس،