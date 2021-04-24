02:28

قمع واعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي المصلين داخل المسجد الأقصى

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي المصلين داخل المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة لليلة الحادية عشرة على التوالي، واستخدمت قوات الاحتلال قنابل الصوت والضرب لقمع المصلين في ساحات المسجد.