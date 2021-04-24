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قصة شارع- الأشهر في تونس.. شارع الحبيب بورقيبة

يقول التونسيون إن شارع الحبيب بورقيبة يروي جزءا مهما من تاريخهم وتاريخ بلادهم، وعلى جنبيه تمتد جسور تربط بين الحاضر والماضي.