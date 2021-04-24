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شريطة الالتزام بالبروتوكول الصحي.. الأردن يسمح بصلاة الجمعة في المساجد

سمحت السلطات الاردنية بفتح المساجد أمام المصلين لأداء صلاة الجمعة شريطة حضورهم سيراً على الأقدام ومراعاة إجراءات السلامة المعتمدة، وذلك للمرة الأولى منذ بدء شهر رمضان المبارك.