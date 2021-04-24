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شاب كويتي يهوى رسم مشاهير الفن والرياضة

برزت هواية الطالب الكويتي سالم السعدون في رسم الكارتون منذ صغره. لكن اهتماماته لم تنصب على شخصيات أفلام ومسلسلات الرسوم المتحركة بل اتجهت إلى رسم مشاهير الفن والرياضة.