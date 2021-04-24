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سوق مالطا التاريخي بإسطنبول.. سوري الطابع في رمضان

في تركيا، كان التغير الذي طال سوق مالطا التاريخي في مدينة إسطنبول من أبرز تجليات ازدياد أعداد السوريين في المدينة، في رمضان يتحول السوق إلى سوق رمضاني، تقدم فيه الأطعمة والمشروبات السورية التقليدية.