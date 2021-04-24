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روسيا تغلق 3 مناطق بالبحر الأسود أمام السفن الحربية الأجنبية

أعلنت روسيا عن إغلاق 3 منافذ في البحر الأسود أمام السفن الحربية التابعة للدول الأجنبية حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وأكدت أن هذا الإغلاق لن يؤثر على حركة الملاحة التجارية الدولية.