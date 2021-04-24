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روسيا تعلن بدء سحب قواتها المشاركة في تدريبات عسكرية قرب الحدود الأوكرانية

بدأت روسيا سحب قواتها المشاركة في المناورات من المناطق الغربية والجنوبية في البلاد، المحاذية للحدود الأوكرانية. وأعلنت أنها عرضت على كل من باريس وبرلين بحث آفاق إعلان هدنة في جنوب شرق أوكرانيا.