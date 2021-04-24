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تونس.. فن تشكيل الحديد

فن تشكيل الحديد من الفنون الحرفية القديمة التي ارتبط بها الإنسان، واستخدمها في تشكيل الكثير من المفردات الحياتية من حوله. في تونس الحديد يلين بين يدي علي درويش، ليصنع من قساوته الجمال.