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انتقادات للحكومة الباكستانية بسبب البطء في توفير لقاحات كورونا

في باكستان يواجه بطء الحكومة في توفير لقاحات كورونا انتقادات واسعة كما أن جرعات التطعيم تباع بسعر مرتفع مقارنة بدخل الباكستانيين، فضلا عن ضعف الثقة بمفعوله.