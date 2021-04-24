02:38

النكبة ليست هزائم فقط.. بطولات المناضلين الفلسطينيين في القدس

ترتبطُ النكبة الفلسطينية في الذاكرة بقصص الهزيمة والتهجير وسلب الأرض، لكن ما توثقهُ شهادات من عايشوا تلك الفترة وما أرخهُ الباحثون.