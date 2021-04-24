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الصحة العالمية تعلن عن أكبر عدد إصابات يومي بكورونا حول العالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية بلوغ عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا حول العالم 890 ألف إصابة خلال آخر 24 ساعة، في أكبر زيادة يومية منذ بدء الجائحة، وتعود الزيادة إلى الهند التي سجلت أكثر من 330 ألف.