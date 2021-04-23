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وزير الري السوداني: إثيوبيا تراوغ في الوصول إلى اتفاق لتجعل تعبئة السد أمرا واقعا

قال وزير الري السوداني ياسر عباس إن بلاده ستقاضي الحكومة الإثيوبية والشركة الإيطالية المنفذة لمشروع السد إذا تم الملء الثاني دون اتفاق، متهما أديس أبابا بالمراوغة لجعل تعبئة السد أمرا واقعا.
23/4/2021
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