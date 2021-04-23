02:15

واشنطن ترى في الانسحاب الروسي من حدود أوكرانيا خطوة غير كافية

اعتبرت واشنطن الانسحاب الروسي من المناطق المحاذية للحدود الأوكرانية خطوة غير كافية، وأكدت مراقبتها للوضع عن كثب وأنه من المبكر الحكم على الانسحاب الروسي الجاري. من جهتها رحبت أوكرانيا بالانسحاب.