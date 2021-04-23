02:29

هدوء حذر في القدس بعد قمع قوات الاحتلال المئات من الفلسطينيين

يسود هدوء حذر جميع أرجاء القدس بعد ليلة عصيبة شهدت قمع قوات الاحتلال مئات الفلسطينيين بالقوة في الساحات المحيطة بأسوار البلدة القديمة، وأصيب خلالها أكثر من 100 فلسطيني.