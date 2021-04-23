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ملك الأردن يوجه بالإفراج عن 16 متهما فيما باتت تعرف بقضية "الفتنة"

أفرجت نيابة محكمة أمن الدولة الأردنية عن 16 موقوفا بتوجيه من ملك الأردن عبد الله الثاني كانوا قد اعتقلوا على خلفية ما باتت تعرف بقضية الفتنة.