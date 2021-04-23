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ما هي قصة شارع القلعة في أربيل؟

تحكي قصة اليوم عن شارع القلعة، والذي يوجد في أربيل بإقليم كردستان العراق، وهو الشارع الأشهر فيها، ولهذا الشارع تاريخه وأهميته ورمزيته المرتبطة بقلعة أربيل التي يلتف حول محيطها بالكامل.