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02:08
قصة شارع.. ما الذي تعرفه عن تقاطع شيبويا؟
تحكي قصة اليوم عن تقاطع شيبويا في طوكيو، وهو تقاطع شهير لطالما ظهرت مشاهد منه في الأفلام والبرامج التلفزيونية التي تصوّر في طوكيو، كما أن مئات ملايين اليابانيين إضافة للسياح يعبرونه على مدار العام.
22/4/2021
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