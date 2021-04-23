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ظروف إنسانية صعبة في مراكز إقامة العائلات السورية النازحة

تضطر بعض العائلات السورية النازحة للبقاء في مراكز إقامة مؤقتة كانت قد أعدت لاستقبال النازحين في وقت الحرب، وتعاني عشرات من هذه العائلات من ظروف إنسانية صعبة في بعض المراكز بسبب سوء تجهيزها.