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شبح الانهيار يواجه الصناعة المحلية في السودان

تواجه الصناعة في السودان شبح الانهيار لعوامل من بينها ارتفاع تكلفة الإنتاج والانقطاع المستمر في الكهرباء، فضلا عن زيادات كبيرة في الرسوم والضرائب. ويُسهم القطاع الصناعي بـ5% فقط من الإنتاج المحلي.