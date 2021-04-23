01:36

تشيع جثمان الرئيس التشادي إدريس ديبي بحضور الرئيس الفرنسي

شُيع في العاصمة التشادية نجامينا جثمان الرئيس إدريس ديبي الذي قتل في مواجهات مسلحة في منطقة كانم شمال غربي تشاد، وقد حضر مراسم التشييع الرسمية عدد من رؤساء الدول بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.