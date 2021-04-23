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02:19

الهاكاثون الأخضر في فلسطين.. حلول إبداعية صديقة للبيئة

تنافس مجموعة من الشباب الفلسطينيين في فعاليات الهاكاثون الأخضر الذي أقيم في مدينة غزة للمرة الأولى، حيث يقدم المتنافسون حلولا إبداعية صديقة للبيئة لتحديات تواجه القطاع الصناعي في قطاع غزة،
23/4/2021
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