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الرياضة في رمضان.. كيف تتخلص من آلام الظهر؟

يكثر الحديث في شهر رمضان عن آلام الظهر، وهو أمر طبيعي بسبب الضغط المتزايد على الكتلة العضلية، وللتخفيف من هذه الآلام هناك تقنيات مختلفة في البيت أو الفضاءات المفتوحة.