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الاحتلال الإسرائيلي يمنع أعدادا من الفلسطينيين من عبور الحواجز للصلاة في الأقصى

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي أعدادا كبيرة من الفلسطينيين من عبور الحواجز العسكرية إلى مدينة القدس لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الأقصى.