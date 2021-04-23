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إنتاج التمور في مصر.. إقبال على أنواع مختلفة ولكن بكميات محدودة

يكثر الإقبال في شهر رمضان على التمور في جميع البلدان العربية، وتشتهر مصر بتنوع أنواع التمور فيها والتي يتم تجهيزها طوال السنة، ولكن فيروس كورونا جعل الإقبال على التمور غير متزايد.