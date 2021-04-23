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إسرائيل وإيران.. تصاعد الاحتكاكات العسكرية واحتدام لغة التهديد

تصاعد الاحتكاكات العسكرية والأمنية المباشرة وغير المباشرة بين إيران وإسرائيل بالتزامن مع احتدام لغة التهديد المتبادلة. وفي ضوء تلويح تل أبيب بشن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية.