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وصفته إسرائيل بالطائش.. صاروخ سوري يسقط قرب مفاعل ديمونة

سقط صاروخ انطلق من الأراضي السورية قرب مفاعل ديمونة الإسرائيلي.ووصفت إسرائيل الصاروخ الذي سقط قرب تجمعات بدوية في منطقة بئر السبع بأنه طائش،