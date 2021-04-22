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واشنطن تتحدث عن رفع عقوبات للعودة للاتفاق النووي مع إيران

قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية إن إدارة بايدن مستعدة لاتخاذ خطوات ضرورية للعودة إلى الاتفاق النووي، بما في ذلك رفع عقوبات عن إيران. في المقابل، قال الرئيس الإيراني إن طهران لمست إشارات إيجابية.