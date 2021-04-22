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قطاع التأمين في العراق يواجه عقبات تقف دون تطويره

يواجه قطاع التأمين في العراق عقبات تقف دون تطويره، من بينها ضعف التشريعات وقلة رأسمال الشركات العاملة فيه. كما يحول دون تطور هذا القطاع تردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية على مدى الأعوام الماضية.