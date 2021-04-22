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رغم الإجراءات الحكومية بسبب كورونا.. أجواء رمضان تسيطر على البلدة القديمة في العاصمة الأردنية

لم تستطع الإجراءات المشددة التي فرضتها الحكومة أن تمنع الأجواء الرمضانية من التخييم على البلدة القديمة في العاصمة الأردنية عمان، فالزوار والمستهلكون واصلوا تجولهم بين زقاق البلدة وأسواقها،

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