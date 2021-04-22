02:21

بوتين يحذر الغرب من تجاوز الخطوط الحمراء ويتوعد برد قاس

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب من تجاوز الخطوط الحمراء، وقال إن من ينتهج نهجا معاديا ومتعاليا مع روسيا سيواجه برد متكافئ وسريع وقاس. وفي الأثناء، تظاهر آلاف من المعارضة الروسية.