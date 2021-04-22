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02:23
اليابان تواجه انتقادات حقوقية بشأن إجراءات طلب اللجوء لديها
تواجه الحكومة اليابانية انتقادات متنامية من منظمات حقوقية دولية بشأن مشروع قانون جديد حول إجراءات قبول طالبي اللجوء لديها. فاليابان تقبل في كل عام أقل من 1% من مقدمي طلبات اللجوء.
22/4/2021
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