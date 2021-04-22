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المبعوث الأميركي يصف أمام المشرعين الواقعين الإنساني والعسكري باليمن

وصف المبعوث الأميركي لليمن تيموثي ليندركينغ -في شهادته أمام المشرعين في مجلسي النواب والشيوخ- الوضع الإنساني هناك بأنه مثل الحال في سوريا بعد 5 سنوات من الحرب.