57:36

الحصاد 2021/4/21

سلطت إلسي أبي عاصي في ملفات الحصاد بتاريخ (2021/4/21) الضوء على تطورات الملف النووي الإيراني بعد إعلان واشنطن استعدادها لرفع عقوبات عن إيران، كما ناقشت تطورات أزمة سد النهضة والوضع في تشاد.