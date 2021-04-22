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57:36
الحصاد 2021/4/21
سلطت إلسي أبي عاصي في ملفات الحصاد بتاريخ (2021/4/21) الضوء على تطورات الملف النووي الإيراني بعد إعلان واشنطن استعدادها لرفع عقوبات عن إيران، كما ناقشت تطورات أزمة سد النهضة والوضع في تشاد.
21/4/2021
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