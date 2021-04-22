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التكية الإبراهيمية بالخليل.. عمل خيري لم ينقطع منذ زمن صلاح الدين

منذ أن أسسها القائد المسلم صلاح الدين الأيوبي لم تتوقف التكية الإبراهيمية في مدينة الخليل عن تقديم الطعام لكل من يدخلها، واليوم باتت هذه التكية تقدم مئات الآلاف من الوجبات سنويا،