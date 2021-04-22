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الأمم المتحدة والنقد الدولي: الأزمة الاقتصادية في لبنان ستؤثر على اللبنانيين واللاجئين السوريين

أظهرت أرقام الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي أن الأزمة الاقتصادية التي يواجهها لبنان ستنعكس سلبا على اللبنانيين واللاجئين السوريين هناك على حد سواء، حيث قدرت الإسكوا بأن نسبة الفقر في لبنان سترتفع.
21/4/2021
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