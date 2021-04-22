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أديس بابا تعلن رفض العرض السوداني بعقد قمة ثلاثية بشأن سد النهضة

أعلنت أديس أبابا رفض العرض السوداني بعقد قمة ثلاثية لبحث أزمة سد النهضة، وأكدت إصرارها على تمسكها بالوساطة الأفريقية فقط. أما الخرطوم فقالت إنها لن تسعى إلى الخيار العسكري لحل قضيتي الحدود والمياه.