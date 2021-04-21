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ولاء الجندي.. فنانة لبنانية ارتبط اسمها بالموسيقى الشرقية الأصيلة

ولاء الجندي فنانة لبنانية ارتبط اسمها بالموسيقى الشرقية الأصيلة، امتازت منذ نعومة أظفارها بعزف العود، والغناء لكبار المطربين العرب، وبرز اسمها في الموسم الثالث من برنامج ذا فويس.