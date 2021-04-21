البث الحي
24:07

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/4/20)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/4/20) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي في السعودية ومصر واليمن مع مسلسلات وبرامج رمضان، كما رصدت استمرار الجدل في المنصات حول كأس السوبر الأوروبي.
20/4/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

الاتجاه المعاكس- عودة أجواء الحرب الباردة بين روسيا والغرب.. ما الأسباب؟

47:33
(الجزيرة)

الشريعة والحياة في رمضان- حسين السامرائي: الإسلام دين يسر وهذا ما يميزه عن باقي الأديان

49:00
(الجزيرة)

لقاء اليوم- حسان دياب: قطر وعدتنا بالمساعدة ولبنان بدأ بالانهيار

23:54
(الجزيرة)

للقصة بقية- غزة رغم الحصار

50:35
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

الاتجاه المعاكس- عودة أجواء الحرب الباردة بين روسيا والغرب.. ما الأسباب؟

47:33
(الجزيرة)

الشريعة والحياة في رمضان- حسين السامرائي: الإسلام دين يسر وهذا ما يميزه عن باقي الأديان

49:00
(الجزيرة)

لقاء اليوم- حسان دياب: قطر وعدتنا بالمساعدة ولبنان بدأ بالانهيار

23:54
(الجزيرة)

للقصة بقية- غزة رغم الحصار

50:35
المزيد من حوارية

الاتجاه المعاكس- عودة أجواء الحرب الباردة بين روسيا والغرب.. ما الأسباب؟

(الجزيرة)

عودة أجواء الحرب الباردة.. هل يخشى الغرب قوة روسيا أم ضياع مصالحه؟

(الجزيرة)

الشريعة والحياة في رمضان- حسين السامرائي: الإسلام دين يسر وهذا ما يميزه عن باقي الأديان

(الجزيرة)

تشاد.. ماذا بعد مقتل الرئيس ديبي؟

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

تحدث عن النضال الاقتصادي ومواجهة الإرهاب.. أردوغان يرد على قيادي معارض تمنى إعدامه في انقلاب عسكري

أردوغان شدد على استعداده للتضحية بروحه في سبيل النهوض بتركيا (الأناضول)

نتائج أهم تجربة في العالم.. هل نحن على مشارف فيزياء جديدة تماما؟!

ماكرون في طريقه لجنازة ديبي.. المعارضة التشادية ترفض المجلس العسكري ودول الجوار تخشى القلاقل

الجنرال محمد ديبي أصبح رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة بموجب ميثاق انتقالي (رويترز-أرشيف)

في أحد مساجد كندا ولأول مرة.. شرطي مسلم من الخيالة الملكية يرفع أذان المغرب

العريف بشرطة الخيالة الملكية الكندية نادر خليل يرفع أذان المغرب بالزي الكامل يوم الجمعة 4 رمضان في مسجد أكرم جمعة بمدينة كالغري (مواقع التواصل)