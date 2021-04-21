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نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/4/21)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/4/21) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع ليلة سقوط الانقلاب بعد انسحاب معظم الأندية من السوبر الأوروبي الانفصالي. كما رصدت التفاعل مع جريمة قتل فرح حمزة أكبر بالكويت