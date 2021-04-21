02:26

كورونا يكبد قطاع المطاعم والمقاهي في الأردن خسائر فادحة

قالت نقابة أصحاب المطاعم والحلويات بالأردن إن مبيعات القطاع تراجعت في شهر رمضان بنسبة 50% نتيجة الإغلاق الحكومي، كما تسببت الخسائر في إغلاق أكثر من ألفي مطعم ومقهى منذ بداية كورونا.