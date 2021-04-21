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علاقات دبلوماسية وطيدة بين تشاد وفرنسا ميزت فترة حكم الرئيس الراحل ديبي

ارتبط الرئيس التشادي الراحل محمد إدريس ديبي خلال فترة حكمه بعلاقات متقلبة؛ لكنها كانت صلبة مع فرنسا، وتميزت مسيرته بإعادة علاقات بلاده مع إسرائيل، كما انخرطت أعداد كبيرة من المقاتلين التشاديين بليبيا.