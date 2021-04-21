02:20

شارع المتنبي.. منارة بغداد الثقافية وعبق الحضارة العراقية

يعتبر شارع المتنبي الذي يقع وسط العاصمة العراقية بغداد، ملتقى ثقافيا وسوقا مفتوحا للكتاب على مدار السنة، وتنتشر على جنباته المكتبات، وتتوسد الكتب أرصفته، ويقصده الكثير من المثقفين العراقيين.