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شاب تونسي يعيد إحياء الطاحونة التقليدية

الرحى أو الطاحونة، من بين فكيها استمدت صناعة الخبز وعلى جنباتها تساقط الرزق، أما في تونس فاختار زياد بن ماضي أن يعيد ترميم طاحونة مهجورة لتصبح مصدر رزق له ولغيره.